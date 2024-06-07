  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
美品　コーチ　レディースショルダーバッグキャンバスフォーマル6377ブラック
商品番号 K38326410402
商品名

美品　コーチ　レディースショルダーバッグキャンバスフォーマル6377ブラック
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 2,440 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

★商品内容、写真、プロフィールをチェックしていただきご検討ください★美品コーチCOACH6377　キャンバスミニシグネチャー×ブラック黒　マイクロシグネチャー　男女兼用♪収納場所が2つに分かれています♪◎◎こちらの商品は中古品になりますので、付属品などが不足している場合がございます。写真に載せているのが全てになりますので、よくご確認の上、ご購入くださいm(__)m【サイズ】平置き採寸とエアークッション入り採寸・横…上部…約26cm位（平置き）　　　底部…約28cm位・高さ…約30cm位・マチ…約7cm位・ショルダー…約57cm位スケールを置いた写真あります。素人寸法の為、若干誤差があるかもしれませんm(__)m入れる物によりサイズが変わります。・500mlペットボトル、横置き約4本位。縦置き約5本位。・A4サイズ、可。（3㎝位出てフタをすると折れます）【ポケット】　・外側…・オープンポケット…1つ・内側…・ファスナーポケット…1つ　　　　　　　・オープンポケット…2つ【状態】・外側…目立つキズ汚れありません。キレイな状態です。・持ち手…小さな細かいキレツありますが、しっかりつながっています。その他、目立つキズ汚れありません。キレイな状態です。・内側…目立つキズ汚れありません。キレイな状態です。・ファスナー…開閉スムーズです。気兼ねなくご使用されるのに、よろしいかと思います。◎◎◎個人差がございますので、よくご検討のほどよろしくお願いいたします◎◎◎エアークッション入れず、梱包させていただきますm(__)mリサイクルショップにて購入しました。ご理解いただき、ご購入くださいm(__)mよろしくお願い致します。#レディース#メンズ#ブランド#普段使い#旅行#通勤#通学#出張#習い事#フォーマル#入学式入園式#卒業式卒園式#イベント#マザーズバッグ#ビジネスバッグ#冠婚葬祭#肩かけバッグ#ワンショルダー#ブラック#黒#コーチ#キャンバス#シグネチャー#ミニシグネチャー#美品#斜めがけバッグ#ショルダーバッグ#シンプル#オシャレ
http://narcologia.ru/goods/response30942.html
http://narcologia.ru/goods/influenza693593.html
http://narcologia.ru/goods/response352742.html
美品　コーチ　レディースショルダーバッグキャンバスフォーマル6377ブラック
ショルダーバッグ/キャンバス/BLK/6377
美品　コーチ　レディースショルダーバッグキャンバスフォーマル6377ブラック
ショルダーバッグ/キャンバス/BLK/6377
美品　コーチ　レディースショルダーバッグキャンバスフォーマル6377ブラック
ショルダーバッグ/キャンバス/BLK/6377
美品　コーチ　レディースショルダーバッグキャンバスフォーマル6377ブラック
ショルダーバッグ/キャンバス/BLK/6377
美品　コーチ　レディースショルダーバッグキャンバスフォーマル6377ブラック
ショルダーバッグ/キャンバス/BLK/6377
美品　コーチ　レディースショルダーバッグキャンバスフォーマル6377ブラック
COACH - 美品 コーチ ショルダーバッグ シグネチャー キャンバスの通販 ...
美品　コーチ　レディースショルダーバッグキャンバスフォーマル6377ブラック
COACH - 美品 コーチ ショルダーバッグ シグネチャー キャンバスの通販 ...
美品　コーチ　レディースショルダーバッグキャンバスフォーマル6377ブラック
コーチ 6377の値段と価格推移は？｜3件の売買データからコーチ 6377の ...
美品　コーチ　レディースショルダーバッグキャンバスフォーマル6377ブラック
COACH - 美品 コーチ ショルダーバッグ シグネチャー キャンバスの通販 ...
美品　コーチ　レディースショルダーバッグキャンバスフォーマル6377ブラック
COACH コーチ ショルダーバッグ長財布 ブラウンブラックレオパード豹柄 ...
美品　コーチ　レディースショルダーバッグキャンバスフォーマル6377ブラック
美品　コーチ　ショルダーバッグ　シグネチャー　キャンバス
美品　コーチ　レディースショルダーバッグキャンバスフォーマル6377ブラック
COACH コーチ F83607 ローワン サッチェル シグネチャーキャンバス ...
美品　コーチ　レディースショルダーバッグキャンバスフォーマル6377ブラック
美品　コーチ　ショルダーバッグ　シグネチャー　キャンバス
美品　コーチ　レディースショルダーバッグキャンバスフォーマル6377ブラック
美品　コーチ　ショルダーバッグ　シグネチャー　キャンバス
美品　コーチ　レディースショルダーバッグキャンバスフォーマル6377ブラック
最高の 【人気】スタンダードサプライ トライアングルショルダー ...

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru