美品　コーチ　レディースショルダーバッグキャンバスフォーマル6377ブラック

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
★商品内容、写真、プロフィールをチェックしていただきご検討ください★美品コーチCOACH6377 キャンバスミニシグネチャー×ブラック黒 マイクロシグネチャー 男女兼用♪収納場所が2つに分かれています♪◎◎こちらの商品は中古品になりますので、付属品などが不足している場合がございます。写真に載せているのが全てになりますので、よくご確認の上、ご購入くださいm(__)m【サイズ】平置き採寸とエアークッション入り採寸・横…上部…約26cm位（平置き） 底部…約28cm位・高さ…約30cm位・マチ…約7cm位・ショルダー…約57cm位スケールを置いた写真あります。素人寸法の為、若干誤差があるかもしれませんm(__)m入れる物によりサイズが変わります。・500mlペットボトル、横置き約4本位。縦置き約5本位。・A4サイズ、可。（3㎝位出てフタをすると折れます）【ポケット】 ・外側…・オープンポケット…1つ・内側…・ファスナーポケット…1つ ・オープンポケット…2つ【状態】・外側…目立つキズ汚れありません。キレイな状態です。・持ち手…小さな細かいキレツありますが、しっかりつながっています。その他、目立つキズ汚れありません。キレイな状態です。・内側…目立つキズ汚れありません。キレイな状態です。・ファスナー…開閉スムーズです。気兼ねなくご使用されるのに、よろしいかと思います。◎◎◎個人差がございますので、よくご検討のほどよろしくお願いいたします◎◎◎エアークッション入れず、梱包させていただきますm(__)mリサイクルショップにて購入しました。ご理解いただき、ご購入くださいm(__)mよろしくお願い致します。#レディース#メンズ#ブランド#普段使い#旅行#通勤#通学#出張#習い事#フォーマル#入学式入園式#卒業式卒園式#イベント#マザーズバッグ#ビジネスバッグ#冠婚葬祭#肩かけバッグ#ワンショルダー#ブラック#黒#コーチ#キャンバス#シグネチャー#ミニシグネチャー#美品#斜めがけバッグ#ショルダーバッグ#シンプル#オシャレ
http://narcologia.ru/goods/response30942.html
http://narcologia.ru/goods/influenza693593.html
http://narcologia.ru/goods/response352742.html
ショルダーバッグ/キャンバス/BLK/6377
ショルダーバッグ/キャンバス/BLK/6377
ショルダーバッグ/キャンバス/BLK/6377
ショルダーバッグ/キャンバス/BLK/6377
ショルダーバッグ/キャンバス/BLK/6377
COACH - 美品 コーチ ショルダーバッグ シグネチャー キャンバスの通販 ...
COACH - 美品 コーチ ショルダーバッグ シグネチャー キャンバスの通販 ...
コーチ 6377の値段と価格推移は？｜3件の売買データからコーチ 6377の ...
美品 コーチ ショルダーバッグ シグネチャー キャンバス
COACH コーチ F83607 ローワン サッチェル シグネチャーキャンバス ...
美品 コーチ ショルダーバッグ シグネチャー キャンバス
美品 コーチ ショルダーバッグ シグネチャー キャンバス
最高の 【人気】スタンダードサプライ トライアングルショルダー ...
http://narcologia.ru/goods/response30942.html
http://narcologia.ru/goods/influenza693593.html
http://narcologia.ru/goods/response352742.html
ショルダーバッグ/キャンバス/BLK/6377
ショルダーバッグ/キャンバス/BLK/6377
ショルダーバッグ/キャンバス/BLK/6377
ショルダーバッグ/キャンバス/BLK/6377
ショルダーバッグ/キャンバス/BLK/6377
COACH - 美品 コーチ ショルダーバッグ シグネチャー キャンバスの通販 ...
COACH - 美品 コーチ ショルダーバッグ シグネチャー キャンバスの通販 ...
コーチ 6377の値段と価格推移は？｜3件の売買データからコーチ 6377の ...
美品 コーチ ショルダーバッグ シグネチャー キャンバス
COACH コーチ F83607 ローワン サッチェル シグネチャーキャンバス ...
美品 コーチ ショルダーバッグ シグネチャー キャンバス
美品 コーチ ショルダーバッグ シグネチャー キャンバス
最高の 【人気】スタンダードサプライ トライアングルショルダー ...