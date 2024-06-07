美品　コーチ　レディースショルダーバッグキャンバスフォーマル6377ブラック

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★商品内容、写真、プロフィールをチェックしていただきご検討ください★美品コーチCOACH6377 キャンバスミニシグネチャー×ブラック黒 マイクロシグネチャー 男女兼用♪収納場所が2つに分かれています♪◎◎こちらの商品は中古品になりますので、付属品などが不足している場合がございます。写真に載せているのが全てになりますので、よくご確認の上、ご購入くださいm(__)m【サイズ】平置き採寸とエアークッション入り採寸・横…上部…約26cm位（平置き） 底部…約28cm位・高さ…約30cm位・マチ…約7cm位・ショルダー…約57cm位スケールを置いた写真あります。素人寸法の為、若干誤差があるかもしれませんm(__)m入れる物によりサイズが変わります。・500mlペットボトル、横置き約4本位。縦置き約5本位。・A4サイズ、可。（3㎝位出てフタをすると折れます）【ポケット】 ・外側…・オープンポケット…1つ・内側…・ファスナーポケット…1つ ・オープンポケット…2つ【状態】・外側…目立つキズ汚れありません。キレイな状態です。・持ち手…小さな細かいキレツありますが、しっかりつながっています。その他、目立つキズ汚れありません。キレイな状態です。・内側…目立つキズ汚れありません。キレイな状態です。・ファスナー…開閉スムーズです。気兼ねなくご使用されるのに、よろしいかと思います。◎◎◎個人差がございますので、よくご検討のほどよろしくお願いいたします◎◎◎エアークッション入れず、梱包させていただきますm(__)mリサイクルショップにて購入しました。ご理解いただき、ご購入くださいm(__)mよろしくお願い致します。#レディース#メンズ#ブランド#普段使い#旅行#通勤#通学#出張#習い事#フォーマル#入学式入園式#卒業式卒園式#イベント#マザーズバッグ#ビジネスバッグ#冠婚葬祭#肩かけバッグ#ワンショルダー#ブラック#黒#コーチ#キャンバス#シグネチャー#ミニシグネチャー#美品#斜めがけバッグ#ショルダーバッグ#シンプル#オシャレ