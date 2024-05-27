美品♪アーバンリサーチドアーズ 青白ストライプ フリルブラウス フレアスリーブ

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✼••┈┈┈┈••✼••┈┈┈┈••✼URBANRESERCHDOORSアーバンリサーチドアーズストライプフレアスリーブプルオーバーブルーストライプ洗える✼••┈┈┈┈••✼••┈┈┈┈••✼ドアーズのフレアスリーブブラウス。ブルーストライプが爽やかで、夏のお出かけ気分を盛り上げてくれる１着です。ゆったりとしたシルエットがとても涼しく、Vネックがデコルテをすっきりときれいに見せてくれます。ゆったりと肩を落としたフレアスリーブなので、肩から腕のラインがとても美しいシルエットに。袖のフリルがふわっと二の腕をカバーし、ほっそりと体型カバーしてくれます。さらさらと着心地良く涼しげなコットンレーヨン生地はご自宅でお洗濯が可能。汗ばむ季節も気持ちよく着られます。数回の着用感でとてもきれいです。〇表記サイズOne詳しくは実寸サイズをご確認下さい↓〇平置きサイズ肩幅約64cm身幅約61cm裄丈約33cm着丈前約50cm後約62cm〇素材綿58%レーヨン42%〇カラー ブルー×ホワイト 青×白※計測値の多少の誤差はご了承ください。※タイトルや説明文にない撮影小物は付きません。✼••┈┈┈┈••✼••┈┈┈┈••✼▼トップス他にも出品しております▼#HONORIのトップス一覧▼すべての商品一覧は▼#HONORIの商品一覧✼••┈┈┈┈••✼••┈┈┈┈••✼★即購入OKです。★コメントいただいている最中でも、即購入の方を優先させていただいております。トラブル防止のため、専用出品は基本的に行っておりません。#URBANRESERCHDOORS#アーバンリサーチドアーズ#ストライプ柄#フレアスリーブ#フリルブラウス#ストライプシャツ419Z91900519659カラー···ブルー袖丈···半袖柄・デザイン···ストライプ素材···コットン季節感···春、夏