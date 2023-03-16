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TRU TRUSSARDI 美品　デニムシャツ　ストレッチ
商品番号 N98720766221
商品名

TRU TRUSSARDI 美品　デニムシャツ　ストレッチ
ブランド名 トゥルートラサルディ
特別価格 税込 1,368 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品説明:厳選された美品、TRUSSARDI（トラサルディ）のデニムシャツをご紹介します。コーディネートの主役にぴったりな、ネイビー色のシャツは、適度なストレッチ性があり、動きやすさを確保しつつ、スタイリッシュなデザインが魅力的です。Mサイズのレディース向け長袖シャツで、春先から秋口まで幅広く活躍します。目立った傷や汚れはなく、大切に保管していました。クリーニング済みです。【素材】:デニム【シーズン】:春から秋【着心地】:柔らかく、伸縮性あり【洗濯方法】:手洗い可この機会に、トラサルディのデニムシャツで、お洒落を楽しみませんか。同素材のパンツも出品しております。肩幅38身幅45着丈63袖丈57.5発送時はコンパクトに畳みますテイスト・シーン···キレイめ、オフィスカジュアル、大人可愛い、カジュアル色···ブルー袖丈···長袖柄・デザイン···無地/ワンポイント
http://narcologia.ru/goods/peroration986515.html
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