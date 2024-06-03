who's who Chico シアーシャツ

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購入しましたが、着る機会がないので出品いたします着丈など質問ありましたらお気軽にお声掛けください定価5,390円テイスト・シーン···キレイめ、大人可愛い色···ベージュ袖丈···長袖柄・デザイン···無地/ワンポイント素材···シアー/シースルー