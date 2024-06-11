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badtaste litmus toga
商品番号 M85227383236
商品名

badtaste litmus toga
ブランド名 Mvital
特別価格 税込 5,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···イエロー柄・デザイン···花柄カップ···カップなし季節感···春、夏、秋badtaste撮影で一度使用したのみです。汚れも見当たりませんが中古品ですのでご理解よろしくお願いします。#litmus#badtaste#toga
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