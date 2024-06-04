シュガーケーン　半袖シャツ

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商品詳細
シュガーケーンの半袖シャツです。今では海外でも知られるようになった戦前の日本での襤褸（ぼろ）。破れた生地を継ぎ接ぎし、それを繰り返して作られたこの「偶然のアート」を、様々な織りを駆使して\"BORO\"デニムとして再現。ベースにした襤褸の刺し子の糸までも織り柄として組み込んだ。どのカラーも経糸はインディゴなので、経年変化や色落ちを楽しめる。破れたら継ぎ接ぎえをして、新た柄を刻み続けてほしい。身幅57cm,着丈73cm,肩幅47cm,(多少の誤差あり)素材···デニムカラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···その他季節感···春、夏、秋
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