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A535 ラコステ 半袖ポロシャツ 綿 ボーダー ワンポイント 青 38
商品番号 V80374331087
商品名

A535 ラコステ 半袖ポロシャツ 綿 ボーダー ワンポイント 青 38
ブランド名 ラコステ
特別価格 税込 1,443 円
在庫状況 あり

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商品詳細

LACOSTEカットソーコットンブルー白ホワイト洋服を中心に出品しています。宜しくお願いします。★商品の状態:【1】ランクです。新ー未使用orほぼ新品同様の状態1ー比較的程度の良い中古の状態2ー目立たないが多少の傷や汚れのある状態3ー大きな傷や汚れのある状態★状態説明中古ですが比較的良好な状態となります。※あくまで古着となりますので完璧を求めるお客様はご遠慮くださいませm(__)m★サイズ（実寸平置き.センチ表記）着丈52/肩幅34/身幅39/袖丈18/裄丈ウエスト/股上/股下/総丈/渡り幅/裾幅※素人採寸になりますので測定値の若干の誤差はご了承下さいませ。★素材:画像を参考にしてください。★生産国:画像を参考にしてください。★購入元→大手ブランド買取店（鑑定済み）又はブランドオークション（鑑定済み）となります。※正確な購入時期、使用回数等の質問はお答えできかねます。※︎基本的に土日を含まずに支払日から2-3日以内に発送可能です。※︎出来る限り綺麗に梱包し発送させて頂きます。※︎実際の色味と変わらないように撮影していますがお使いのPCやスマホ環境により若干変わってしまう場合がございます。※あくまで一度人の手に渡った中古品となります。サイズ、イメージ違い、使用感が気になる方はご遠慮お願いします。#AAMMALL※
http://narcologia.ru/goods/stepchild37352.html
http://narcologia.ru/goods/unusable739974.html
http://narcologia.ru/goods/cryptographic338937.html
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