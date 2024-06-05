THE NORTFACE スクエアロゴT レディース　XL

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ノースフェイススクエアロゴTブラック BLACKウィメンズ XL4950円購入し、洗濯をした後にサイズ間違い(メンズと間違い)に気づき買い直したので、一度も着ておりません。タグも切ったものをお付けします。おそらく、メンズのSとMの間くらいのサイズ感だと思います。折りたたんでの発送になりますこと、ご了承下さい。