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- 【未使用】ジャスグリッティー☆スカラップ トップス
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商品詳細
ジャスグリッティースカラカットブラウスJUSGLITTYブラック定価17600円サイズ2後ろファスナー大人かわいく涼しいトップスです。切り替え下がふんわりとしたバルーンのデザインになっており、シンプルながらデザイン性のあるお品です☆未使用のままですが、自宅保管になりますので、ご理解いただける方でお願いいたします。ジャスグリッティーアプワイザーリッシェマイストラーダIENAイエナROPEロペTOMORROWLANDトゥモローランドDeuxiemeClasseジャーナルスタンダードTheoryミラオーウェンDrawerドロワースタニングルアーSHIPSシップスザラプラステ
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