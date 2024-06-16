Ophelia Bai専用　上質天然ダイヤ稼働式ネックレス10.6g 42cm

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商品詳細
TASAKIタサキブランドの商品です。k18wg上質天然ダイヤネックレスです。稼働式ネックレスです。上質天然ダイヤ0.29ct装着されています。状態は、傷無くきれいな状態です。刻印は、TASAKI、750、0.29とあります。重さは、10.6g長さは、42cmよろしくお願いします。MTK75100
http://narcologia.ru/goods/ordering434079.html
http://narcologia.ru/goods/conception786457.html
http://narcologia.ru/goods/organization43462.html
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