  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
Ophelia Bai専用　上質天然ダイヤ稼働式ネックレス10.6g 42cm
商品番号 K59577230206
商品名

Ophelia Bai専用　上質天然ダイヤ稼働式ネックレス10.6g 42cm
ブランド名 タサキ
特別価格 税込 27,300 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

TASAKIタサキブランドの商品です。k18wg上質天然ダイヤネックレスです。稼働式ネックレスです。上質天然ダイヤ0.29ct装着されています。状態は、傷無くきれいな状態です。刻印は、TASAKI、750、0.29とあります。重さは、10.6g長さは、42cmよろしくお願いします。MTK75100
http://narcologia.ru/goods/ordering434079.html
http://narcologia.ru/goods/conception786457.html
http://narcologia.ru/goods/organization43462.html
Ophelia Bai専用　上質天然ダイヤ稼働式ネックレス10.6g 42cm
プラチナ ダイヤモンド ロングネックレス（トータル0.31ct）
Ophelia Bai専用　上質天然ダイヤ稼働式ネックレス10.6g 42cm
Pt 天然ダイヤモンド 0.2ct VVSクラス 6本爪ネックレス・ベネチアンチェーン
Ophelia Bai専用　上質天然ダイヤ稼働式ネックレス10.6g 42cm
JEWELRY CASLTE / ジュエリーキャッスル公式
Ophelia Bai専用　上質天然ダイヤ稼働式ネックレス10.6g 42cm
JEWELRY CASLTE / ジュエリーキャッスル公式
Ophelia Bai専用　上質天然ダイヤ稼働式ネックレス10.6g 42cm
JEWELRY CASLTE / ジュエリーキャッスル公式
Ophelia Bai専用　上質天然ダイヤ稼働式ネックレス10.6g 42cm
テラヘルツ＆スピネル ロングネックレス 大特価！ 最高級品質 健康 人工鉱石 レディースメンズ
Ophelia Bai専用　上質天然ダイヤ稼働式ネックレス10.6g 42cm
JEWELRY CASLTE / ジュエリーキャッスル公式
Ophelia Bai専用　上質天然ダイヤ稼働式ネックレス10.6g 42cm
プラチナ ダイヤモンド ロングネックレス（トータル0.31ct）
Ophelia Bai専用　上質天然ダイヤ稼働式ネックレス10.6g 42cm
Amazon | [BmoonNotte] ネックレス レディース シンプル 人気 ゴールド ...
Ophelia Bai専用　上質天然ダイヤ稼働式ネックレス10.6g 42cm
JEWELRY CASLTE / ジュエリーキャッスル公式
Ophelia Bai専用　上質天然ダイヤ稼働式ネックレス10.6g 42cm
JEWELRY CASLTE / ジュエリーキャッスル公式
Ophelia Bai専用　上質天然ダイヤ稼働式ネックレス10.6g 42cm
Amazon | [BmoonNotte] ネックレス レディース シンプル 人気 ゴールド ...
Ophelia Bai専用　上質天然ダイヤ稼働式ネックレス10.6g 42cm
JEWELRY CASLTE / ジュエリーキャッスル公式
Ophelia Bai専用　上質天然ダイヤ稼働式ネックレス10.6g 42cm
10Kゴールド バゲットカットネックレス ホワイトトパーズ
Ophelia Bai専用　上質天然ダイヤ稼働式ネックレス10.6g 42cm
JEWELRY CASLTE / ジュエリーキャッスル公式

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru