Ophelia Bai専用　上質天然ダイヤ稼働式ネックレス10.6g 42cm

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TASAKIタサキブランドの商品です。k18wg上質天然ダイヤネックレスです。稼働式ネックレスです。上質天然ダイヤ0.29ct装着されています。状態は、傷無くきれいな状態です。刻印は、TASAKI、750、0.29とあります。重さは、10.6g長さは、42cmよろしくお願いします。MTK75100