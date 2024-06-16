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バーバリー ブルーレーベル　ブラック　Sサイズ
商品番号 F59595090335
商品名

バーバリー ブルーレーベル　ブラック　Sサイズ
ブランド名 バーバリーブルーレーベル
特別価格 税込 2,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます！★送料無料★コメントなし即購入OK★匿名発送だから安心バーバリーブルーレーベルのワンピース　Sサイズです。【状態】数回しか着ていません。後ろに小さな汚れがあります。写真にてご確認ください。撮影環境によっては多少現物と色味が異なりますがご了承下さい。※あくまで古着という事をご理解の上よろしくお願いいたしますカラー···ブラック※返品は受け付けておりません。※ご購入後のキャンセルは対応致しません。※個人出品の為、家庭での保管にご理解いただける方でお願いします。
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