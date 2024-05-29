極美品♪　シエールイエナ　キャミワンピース　ストライプ　ミモレ丈　黒　M　ラメ

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ご覧いただき、ありがとうございます(^^)☆商品説明☆高級感の漂う、ミモレ丈キャミソールワンピース。シックな黒にさり気なく入ったラメが華やかを演出。左右に入ったスリットは動きを阻害せず機能的。ストライプはスリム効果が期待できるかも♪ぜひ、お手元に(^^)商品：ミモレ丈キャミソールワンピースブランド：chereiena シエールイエナメーカー：ルドーム生産国：日本製●サイズ表記：36※Mサイズ相当、寸法をご確認ください。【寸法】平置きサイズ(cm)・着丈：102〜113・裾幅：49・身幅：38●カラー：ブラック●素材表地：毛63%、アセテート20%、ポリエステル16％、ポリウレタン1%裏地：キュプラ100%●状態：極美品目立つダメージや使用感はなく、良好な状態です。●備考：装飾品は付属しません*********************************************2点以上おまとめ購入10%off☆フォロワー様限定割引も…♪お気軽にコメントくださいませ(^^)#リアンブリアン_WOMANクローゼット↑クリックして他のレディースアイテムもチェック*********************************************可能な限り細部まで検品し、詳細を記載しております。ご不明な点は、ご購入前にコメントくださいませ。●配送送料の都合によりらくらくメルカリ便⇔ゆうゆうメルカリ便へ変更する場合があります。ご希望がある場合は、事前にお伝えください。●画像素人撮影のため実物と画像の色合いについて、見え方が異なる場合がございます。また閲覧環境により違って見えることがございます。●採寸手作業で採寸を行っているため、多少の誤差が生じることがあります。●返品＆交換古着につき一点物となります。画像や説明文をご覧のうえ、ご了承いただきご検討くださいませ。#おしゃれ迷子さんはこちら↑厳選アイテム多数迷ったらこちら