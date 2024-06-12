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【お値下げ中】 PRADA プラダ 正規品 / 長財布
商品番号 F53953189675
商品名

【お値下げ中】 PRADA プラダ 正規品 / 長財布
ブランド名 プラダ
特別価格 税込 5,640 円
在庫状況 あり

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商品詳細

プラダの正規店で購入し、半年程使用していました。大事に使用していた為、とても綺麗な状態です！ただ1箇所、擦れでできてしまった傷があります。(5枚目の◯の箇所です。)何か気になる点や追加して撮って欲しい箇所などありましたらお気軽にコメント下さい。
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