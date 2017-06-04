ルイヴィトン☘️ クラド タイガ クラッチバッグ セカンドバッグ M30194

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ルイヴィトンのクラッチバッグ、クラドになります♪落ち着いた深緑。シックなセカンドバッグです♡レザーに艶があり、高級感に満ち溢れたファッションのアクセントとなって男性はもちろん、女性がお持ちになってもカッコ良すぎるセカンドバッグです！・ヴィトン感をあまり出したくない方・丁度良い大きさのセカンドバッグをお探しの方にぴったりです！◇アイテムクラッチバッグセカンドバッグ手持ちタイガクラドロゴ型押しゴールド金具ロゴタグオールレザー本革グリーン緑メンズレディース男性女性ユニセックス◇ブランドLOUISVUITTONルイヴィトン◇型番M30194◇仕様バックポケット×1ファスナーポケット×1◇カラーダークグリーン 深緑◇製造番号SP0935◇サイズ縦約19cm横約26cmマチ約6cm平置き実寸。多少の誤差はご了承下さい。着画はお断りいたします。◇素材レザー 本革◇購入元ブランドリユース店、日本流通自主管理協会加盟店（AACD）にて購入した鑑定済みの正規品です。◇状態経年による使用感はありますが、表面、内部とも全体的にキレイな状態です。外側のポケットにダメージがあります。内部のポケットにつきましてはダメージ部分をクリーニングして使用できる状態になっています。ベタつきはなく、まだまだ長くお使い頂ける商品です。（状態はあくまでも個人の主観です。中古品にご理解頂ける方のみご購入下さいますようお願い致します。）◇配 送 簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。その他のルイヴィトン#tokovuittonその他のバッグ#tokobag管理番号 052800560458