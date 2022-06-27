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新品タグ無し　ラルフローレン　スキニーポロ　ポロシャツ
商品番号 R12669076045
商品名

新品タグ無し　ラルフローレン　スキニーポロ　ポロシャツ
ブランド名 ポロラルフローレン
特別価格 税込 1,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

柄・デザイン···無地カラー···レッド袖丈···半袖タグは切ってしまってないですが、新品未使用です。シンプルなデザインで柔らかい素材です画像ではピンクっぽく見えますが赤です。ゴルフ用に購入しましたが、着る機会がないのでお譲りします。
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