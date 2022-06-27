新品タグ無し　ラルフローレン　スキニーポロ　ポロシャツ

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商品詳細
柄・デザイン···無地カラー···レッド袖丈···半袖タグは切ってしまってないですが、新品未使用です。シンプルなデザインで柔らかい素材です画像ではピンクっぽく見えますが赤です。ゴルフ用に購入しましたが、着る機会がないのでお譲りします。
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http://narcologia.ru/goods/capitation674508.html
http://narcologia.ru/goods/appendectomy336753.html
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