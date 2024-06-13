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【Kastane】gathering Wave One shoulder
商品番号 F71141215096
商品名

【Kastane】gathering Wave One shoulder
ブランド名 カスタネ
特別価格 税込 2,239 円
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商品詳細

【サイズ】着丈52cm1度のみ着用定価12,980円ワンショルダースタイルで、リボンの位置を変えたりなど、自分好みのバリエーションの着こなしで楽しめます。しっかりした生地感で、これからの時期にもピッタリ。ギャザリング、ウェーブ、ワンショルダー、ワンショルニット　ビスチェデニム、パンツ、スカート、スニーカー、ヒールやブーツにも◯アイボリーカラーなので、どのお洋服にも合わせやすく、末永く活用できる商品です。moussyEMODASLYguROPEGAPZARAKBFShipsearthmusic\u0026ecologyJEANASISungridIENAUNIQlOforever21UnitedArrowsmuruaFRAYI.DBEAMSCiaopanicH\u0026MwegoFREE'SSHOPfifthフィフスcocaコカRe:EDITリエディselectMOCAセレクトモカ神戸レタス　ジーナスbonjoursaganボンジュールサガンミラオーウェントゥモローランドローリーズファームxジャーナルスタンダードティティベイトフレームワークスピック\u0026スパンwアーバンリサーチナノユニバースプラージュイエナfifthダブルクローゼットDHOLIC好きにもused、自宅保管、状態をご了承の上、お買い求めください。おまとめ購入にてお値下げさせていただきます。神経質な方はご遠慮くださいませ。＊購入申請前にプロフィールに記載されている注意事項を確認してください。
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ウエイブワン オンラインショップ – wave-one.shop

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