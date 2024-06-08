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MOTOMACHI デニムシャツ　M 羽織り　美品
商品番号 I99090688855
商品名

MOTOMACHI デニムシャツ　M 羽織り　美品
ブランド名 Iswirl
特別価格 税込 1,907 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【☆商品説明☆】ID303フォロー割始めました。プロフィールをご確認くださると嬉しいです。【平置きサイズ】身幅/48.5着丈/68裄丈/72袖丈/54☆素人採寸のため多少の誤差ございます。ご了承ください。#茶とらんブルー前ボタンの下からI、3番目のボタンがなく、両サイド袖口ボタン2個のうち一つを取り外して前ボタンとして付け直しております。その他は汚れや傷みなく美品です。伸縮性はなしこれからの季節、ボタンをしめて着用したり、羽織ったりして楽しめます。ダメージ感のあるビンテージライクな風合いと焼き付け加工が魅力です。前身ごろのポケットはポケット柄になります。なかなかおしゃれな焼き付け加工とロゴです。・自宅保管、素人検品です。保管上のシワや古着特有の匂い含めて中古品にご理解がある方のみご利用ください。・検品は行っておりますが小さな破れやシミなど見逃しがあることがあります。・気になる事がありましたらご購入前にコメントをお願いいたします。カラー···ブルー袖丈···長袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）素材···コットン季節感···春、夏、秋、冬
http://narcologia.ru/goods/response815342.html
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