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ディズニー40周年Tシャツ
商品番号 I63320857425
商品名

ディズニー40周年Tシャツ
ブランド名 ディズニー
特別価格 税込 1,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ディズニーの40周年のTシャツです。夏にディズニーリゾートで購入したものですが、未開封です。裏に糸が見えますが、ほつれではなく糸くずでした。発送は半分に折りたたんで箱で送ろうと思っております。即購入大丈夫です。
http://narcologia.ru/goods/slide917187.html
http://narcologia.ru/goods/providence551594.html
http://narcologia.ru/goods/stage743797.html

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