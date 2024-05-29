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- 訳あり トクコプルミエヴォル Tシャツ
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商品詳細
袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···夏柄・デザイン···プリント（ロゴなど）肩幅約36cm着丈約50cm身幅約45cm袖丈約27cm夏らしいサラサラした素材です。ブランドタグが取れてしまっているため、この価格にてご提供させて頂きます。宜しくお願いいたします。
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トクコの綿ニットチュニックです-
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