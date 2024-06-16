bubbles ファービスチェ、スカートセット

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柄・デザイン···チェックカラー···ブラック季節感···夏カラー···ブラック季節感···夏、秋、冬こちらビスチェとスカートセットになります1度着用済みファーの部分がもともと取れやすく、少しボリュームが気になるかもしれませんご了承くださいファーの部分はボタンで取れるので取って着てもかわいいとおもいます