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ワコール　サルートキャミソール（M）
商品番号 Y76106977728
商品名

ワコール　サルートキャミソール（M）
ブランド名 ワコール
特別価格 税込 1,512 円
在庫状況 あり

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商品詳細

●新品未使用の下着類は、単品でのお値下げは出来かねます。おまとめの場合　お値引きさせて頂きます。Wacoalsalute品番:CTJ282カラー：PIサイズ：M(バスト79〜87)●コンパクトに発送致します。畳じわ等ご理解くださいませ。●らくらくメルカリ便⇔ゆうゆうメルカリ便、変更する場合がございますのでご了承くださいませ。●返品、キャンセル等お受け出来ません。
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