ワコール　サルートキャミソール（M）

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●新品未使用の下着類は、単品でのお値下げは出来かねます。おまとめの場合 お値引きさせて頂きます。Wacoalsalute品番:CTJ282カラー：PIサイズ：M(バスト79〜87)●コンパクトに発送致します。畳じわ等ご理解くださいませ。●らくらくメルカリ便⇔ゆうゆうメルカリ便、変更する場合がございますのでご了承くださいませ。●返品、キャンセル等お受け出来ません。