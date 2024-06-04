beardsley ビアズリーブラウス トップス 花柄　赤

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目立ったダメージありません。今からの季節に活躍する花柄のブラウスです。ドライクリーニングと表示がありますが、手洗いしても大丈夫です。光沢があり、シルクのように肌になじむ着心地です。気に入って似たようなブラウスを買いましたが、自分には似合いませんでした。お好きな方が着てくださるとうれしいです。#ビアズリー一覧他にもビアズリーのお品を多数出品中です。クローゼットを整理中ですので、他にも多くを出品しています↓#キャサリンのクローゼット柄・デザイン···花柄/ボタニカル柄