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- beardsley ビアズリーブラウス トップス 花柄 赤
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商品詳細
目立ったダメージありません。今からの季節に活躍する花柄のブラウスです。ドライクリーニングと表示がありますが、手洗いしても大丈夫です。光沢があり、シルクのように肌になじむ着心地です。気に入って似たようなブラウスを買いましたが、自分には似合いませんでした。お好きな方が着てくださるとうれしいです。#ビアズリー一覧他にもビアズリーのお品を多数出品中です。クローゼットを整理中ですので、他にも多くを出品しています↓#キャサリンのクローゼット柄・デザイン···花柄/ボタニカル柄
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http://narcologia.ru/goods/symmetric333545.html
http://narcologia.ru/goods/Persia945088.html
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