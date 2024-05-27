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Ray Beams キルティング　コート　ジャケット　ブルゾン
商品番号 F50276462368
商品名

Ray Beams キルティング　コート　ジャケット　ブルゾン
ブランド名 レイビームス
特別価格 税込 2,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2.3年前に購入し、3回ほど着用しましたが、それ以降はクローゼットでねむっていました。160cm普通体型でお尻がすっぽり隠れる丈感です。素人目ですが美品だと思います。お値下げ、質問等ありましたらコメントくださいカラー···グリーン季節感···冬季節感···秋、冬
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