BUYEEさま専用ページ　ルイヴィトン　ヴァヴァンモノグラム

商品名 ヴァヴァンPmサイズW約20.5cm H約20.5cm D約8.5cm糸のほつれ有り 写真4枚目と5枚目皮のめくれ有り 写真5枚目その他目立った汚れ 傷は無いと思います。中古でも構わないという方に限ります。



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