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【値下げしました】Feelcycle フィールサイクル GEMバングル
商品番号 G62159190949
商品名

【値下げしました】Feelcycle フィールサイクル GEMバングル
ブランド名 Gswirl
特別価格 税込 6,999 円
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商品詳細

値下げ致しました！Feelcycleフィールサイクルオリジナルアパレルゴールドバングル⁡【GEMバングル】バングルのポイントはFEELCYCLEの象徴でもあるGEM。ブリリアントカット（58面体）の入ってる石を入れ、男性も女性も付けられて、邪魔にならず存在感があるデザインに仕上げました。（↑officialから抜粋）⁡⁡■GEMバングル￥24,200(税込)SIZE:SCOL:GOLD※自宅素人保管になりますので、店のような完璧なクオリティをお求めになる方、見落しを許せない方、神経質な方はご遠慮下さい。※ご不明点やご質問等はコメント下さい。即購入OKです。値下げはご了承下さい。
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