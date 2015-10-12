ポティオール　舟形ハンドバッグ、ショルダーバッグ

素材···本革カラー···ホワイトご覧いただきありがとうございます。購入後2.3回使用し、自宅保管しておりました。引き手に小さな黒点があります。写真ご参照下さい。ユーズド品ですのでご理解の上ご検討下さい。フラットに畳んで発送致します。口部分 41底部分 27x13高さ21cmサイズはおおよそです。



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