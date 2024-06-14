チューバ YBB-103

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商品詳細
YAMAHAのチューバで、YBB-103です。ピストンは動きますが、押し戻しの度にスプリングの音がします。抜差管は全て固着しています。従って演奏に使う場合は修理が必要と思われます。へこみ、傷、ラッカー剥がれ、錆などがあります。マウスピースYAMAHA67C4が付属します。ボロボロで補修だらけですが、純正と思われるケースに入れて発送します。当方の測定では200サイズに収まるはずなのでらくらくメルカリ便の予定ですが、サイズオーバーだった場合は変更となりますのでご了承ください。以上よろしくお願いいたします。値下げしました。49,999→46,999
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