【美品】agnes b. VOYAGE ショルダーバッグ

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商品詳細
【商品名】アニエスベーボヤージュ ショルダーバッグストライプ (2016-2017Winterデザイン)［詳細］色 ：ブラック素材 ：牛床革品番：HS14サイズ ：縦17.5／横22／マチ6cm持ち手 ：ショルダー約97-117cm 付属品：不織袋［仕様］ 開口部：ファスナー 内部 ：オープンポケット×1 外部 ：オープンポケット×1 マグネットボタン式ポケット×1 ▪️2回使用(キズ・汚れ等なし) ▪️定価¥27,500傷がつきにくいスプリットレザーを使用。ショルダーは長さ調整可能で、必要最低限の荷物も入ります。(携帯、充電器、折りたたみ財布、ハンカチ、ティッシュ)よろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/parenthesis30144.html
http://narcologia.ru/goods/septet361619.html
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