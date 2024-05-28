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【美品】agnes b. VOYAGE ショルダーバッグ
商品番号 S60995710023
商品名

【美品】agnes b. VOYAGE ショルダーバッグ
ブランド名 アニエスベーボヤージュ
特別価格 税込 2,652 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品名】アニエスベーボヤージュ　ショルダーバッグストライプ　(2016-2017Winterデザイン)［詳細］色　　：ブラック素材　：牛床革品番：HS14サイズ　：縦17.5／横22／マチ6cm持ち手　：ショルダー約97-117cm　付属品：不織袋［仕様］　開口部：ファスナー　内部　：オープンポケット×1　外部　：オープンポケット×1　　　　マグネットボタン式ポケット×1　▪️2回使用(キズ・汚れ等なし)　▪️定価¥27,500傷がつきにくいスプリットレザーを使用。ショルダーは長さ調整可能で、必要最低限の荷物も入ります。(携帯、充電器、折りたたみ財布、ハンカチ、ティッシュ)よろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/parenthesis30144.html
http://narcologia.ru/goods/septet361619.html
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