エルベシャプリエ トートバッグ 707C 舟型トートバッグ　M

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ご覧いただきありがとうございます。サイズ：横39cm×縦22cm×マチ19cm素人の採寸です。若干の誤差はご了承ください。素材：コーテッドキャンバス/コットン仕様：開閉種別：スナップ。内部様式：なしシンプルかつカジュアルなエルベシャプリエの船形トートバッグです。コーデュラナイロン素材なので軽くて雨や汚れにも強く、丈夫なのが嬉しいポイント♪開閉はスナップボタン式、長財布収納可能、マチもたっぷりあるので荷物が多い方も安心！普段使いから通勤・通学、サブバッグとしても便利。もちろんアウトドアシーンでも活躍が期待できます。