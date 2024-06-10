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ネックギャザー半袖ブラウス　ブルーリネン
商品番号 J58871410678
商品名

ネックギャザー半袖ブラウス　ブルーリネン
ブランド名 Jswirl
特別価格 税込 1,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブルーリネンネックギャザー半袖ブブラウスガウチョパンツやスカートなどによくあいます。タートルは肩が凝り苦手な私ですが、このブラウスは締め付けがなく自分用にもつくりました。着丈　約55cm胸囲は　約114cm（平置きの状態で57cm）素材　リネン100%どうぞよろしくお願いいたします。ichiprittumugunestrobeSM2ニコアンドsi-si-simhldrawerbshopノーコントロールエアーフィルマムネストローブヴェリテクールロニースコッツtantan45rpmマーガレットハウエルエカラケルユナイテッドアローズkurumihandsofcreationトゥモローランドオオカミとフクロウ休日と詩カミとフクロウstudioclipスタジオクリップSM2サマンサモスモスVeritecoeurヴェリテクール無印良品bulledesavonビュルデサボンfigLondonフィグロンドンAMBIDEXアンビデックスchambredecharmeシャンブルデシャームbshopビショップmizuiroindミズイロインドnestrobeネストローブevamevamエヴァムエヴァ休日と詩オローネTANDEYオオカミとフクロウstudioclipスタジオクリップSM2サマンサモスモスVeritecoeurヴェリテクール無印良品アンキャシェット　ZOZOTOWN　イエナ　ジャナルスタンダード　ニコアンド　スタジオクリップ　シップス　ケレン　キナリノ　アーバンリサーチ　クラスカ　グランママドーター　アーバンリサーチ　オオカミとフクロウ
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