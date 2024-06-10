ネックギャザー半袖ブラウス　ブルーリネン

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商品詳細
ブルーリネンネックギャザー半袖ブブラウスガウチョパンツやスカートなどによくあいます。タートルは肩が凝り苦手な私ですが、このブラウスは締め付けがなく自分用にもつくりました。着丈 約55cm胸囲は 約114cm（平置きの状態で57cm）素材 リネン100%どうぞよろしくお願いいたします。ichiprittumugunestrobeSM2ニコアンドsi-si-simhldrawerbshopノーコントロールエアーフィルマムネストローブヴェリテクールロニースコッツtantan45rpmマーガレットハウエルエカラケルユナイテッドアローズkurumihandsofcreationトゥモローランドオオカミとフクロウ休日と詩カミとフクロウstudioclipスタジオクリップSM2サマンサモスモスVeritecoeurヴェリテクール無印良品bulledesavonビュルデサボンfigLondonフィグロンドンAMBIDEXアンビデックスchambredecharmeシャンブルデシャームbshopビショップmizuiroindミズイロインドnestrobeネストローブevamevamエヴァムエヴァ休日と詩オローネTANDEYオオカミとフクロウstudioclipスタジオクリップSM2サマンサモスモスVeritecoeurヴェリテクール無印良品アンキャシェット ZOZOTOWN イエナ ジャナルスタンダード ニコアンド スタジオクリップ シップス ケレン キナリノ アーバンリサーチ クラスカ グランママドーター アーバンリサーチ オオカミとフクロウ
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