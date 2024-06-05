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リーフプリントスキッパー半袖シャツ ブラック ナラカミーチェ
商品番号 O20526379769
商品名

リーフプリントスキッパー半袖シャツ ブラック ナラカミーチェ
ブランド名 ナラカミーチェ
特別価格 税込 1,634 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ナラカミーチェ（NARACAMICIE）リーフプリントスキッパー半袖シャツカットワークレースの生地に、リーフ柄をプリントした涼やかなデザインの襟付き半袖シャツです。すっきり開くＶカットのネックで、女性らしい鎖骨ラインを演出します。前立てには無地のパイピングを施して、メリハリのあるアクセントをプラスしました。袖口には、小さなリボンをちょこんとあしらって、大人可愛い１枚に仕上げています。素材:本体コットン１００％、別布ポリエステル１００％サイズ1バスト98着丈55肩幅41ゆき丈39.5裾幅49カラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···リーフ柄レース素材···コットン季節感···春、夏1回着用
http://narcologia.ru/goods/cotton473961.html
http://narcologia.ru/goods/capitation955708.html
http://narcologia.ru/goods/browse262591.html リーフプリントスキッパー半袖シャツ | ナラカミーチェ(NARACAMICIE ...
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