リーフプリントスキッパー半袖シャツ ブラック ナラカミーチェ

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ナラカミーチェ（NARACAMICIE）リーフプリントスキッパー半袖シャツカットワークレースの生地に、リーフ柄をプリントした涼やかなデザインの襟付き半袖シャツです。すっきり開くＶカットのネックで、女性らしい鎖骨ラインを演出します。前立てには無地のパイピングを施して、メリハリのあるアクセントをプラスしました。袖口には、小さなリボンをちょこんとあしらって、大人可愛い１枚に仕上げています。素材:本体コットン１００％、別布ポリエステル１００％サイズ1バスト98着丈55肩幅41ゆき丈39.5裾幅49カラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···リーフ柄レース素材···コットン季節感···春、夏1回着用