マッキントッシュロンドン　ブラウス

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商品詳細
こんにちは。ご覧いただきありがとうございます。マッキントッシュロンドンのブラウスです。涼しげで上品な葉っぱ模様です。8枚目のスカート（別売）とセットアップで着用するとワンピースのような印象に。ふんわりと軽やかな素材感で、上品な女性らしい装いになります。これからの季節、ロングカーディガンと合わせても良いかと思います。8枚目、9枚目、10枚目のスカーとパンツは撮影用です。サイズ表記 38実寸平置きサイズ身丈 59cm身幅 52cm素人採寸につき若干の誤差はお許しください。あくまでも中古品であることをご理解いただいた上で、ご検討ください。
http://narcologia.ru/goods/plaque789607.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement658099.html
http://narcologia.ru/goods/smear219404.html
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