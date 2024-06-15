バーバリーブルーレーベル♡レディース、タンクトップ、婦人服、カットソー、シャツ

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カラー···ピンク柄・デザイン···プリント（ロゴなど）季節感···春、秋、冬ご覧いただきありがとうございます。こちらは高島屋ブルーレーベルにて購入した商品です。着用回数は数回です。大切に保管してましたがサイズが合わなくなり今回出品いたします。裏起毛で肌寒い春先や、秋冬といろいろなシーズンで着用できる商品かと思います♪裾に汚れがあります。着用時には見えなくなる場所にはなります。写真5枚目。ご了承いただけたらと思います。#バーバリーMOMO#婦人服#通勤#通学#裏起毛#スウェット#トレーナー#バーバリー#バーバリーブルーレーベル#バーバリートップス#バーバリーベスト#レディーストップス#レディースシャツ#レディースカットソー