flower リメイクシャツ　ラルフローレン

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flower新宿店で数年前に購入しました。ポロ・ラルフローレンのネイビーの縦縞シャツで、首周りがリメイクしてあります。胸元のワンポイント刺繍が可愛いです。さらっと羽織りにも使えますし、中にワンピースやタートルトップスなどを着れば冬でも着られます。ベーシックなネイビーは何色にでも合うので重宝すると思います。メンズシャツのリメイクなのでオーバーサイズな感じで着られます。ウエストにベルトを巻いたり、袖をロールアップしたり、裾を結んだりしていろんな着方ができます。引きの写真は一応載せましたが、どうしても柄が変に映ってしまいます。柄は1、2枚目を参考にしてください。着丈約82cmテイスト・シーン···カジュアル色···ブルー袖丈···長袖柄・デザイン···ストライプ素材···コットン(綿)