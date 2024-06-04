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flower リメイクシャツ　ラルフローレン
商品番号 T25742256359
商品名

flower リメイクシャツ　ラルフローレン
ブランド名 フラワー
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

flower新宿店で数年前に購入しました。ポロ・ラルフローレンのネイビーの縦縞シャツで、首周りがリメイクしてあります。胸元のワンポイント刺繍が可愛いです。さらっと羽織りにも使えますし、中にワンピースやタートルトップスなどを着れば冬でも着られます。ベーシックなネイビーは何色にでも合うので重宝すると思います。メンズシャツのリメイクなのでオーバーサイズな感じで着られます。ウエストにベルトを巻いたり、袖をロールアップしたり、裾を結んだりしていろんな着方ができます。引きの写真は一応載せましたが、どうしても柄が変に映ってしまいます。柄は1、2枚目を参考にしてください。着丈約82cmテイスト・シーン···カジュアル色···ブルー袖丈···長袖柄・デザイン···ストライプ素材···コットン(綿)
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