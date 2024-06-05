アマイルネックテロシャツ

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コメントなし、即購入okです新品未使用、タグつき新品ですが、素人保管品です神経質な方のご購入はお控えください詳しい商品説明、サイズ等は画像にてご確認をお願いいたしますカラー グリーンサイズ Fらくらくメルカリ便にて発送いたします折りジワはご了承ください素材···サテンカラー···グリーン袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋