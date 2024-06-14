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【DISNEY】 USA製 90s ディズニー ビックプリント Tシャツ 白
商品番号 A69382751338
商品名

【DISNEY】 USA製 90s ディズニー ビックプリント Tシャツ 白
ブランド名 Aswirl
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★フォロー割御座います。コメント欄にて記載しております。その他アイテムも宜しければご覧下さい^^#ディズニー古着屋☆さか#古着屋☆さか----------------------------------------------【商品説明】【DISNEY】USA製90sフロリダディズニービッグプリントロングタンクトップです。レディースXL相当サイズで人気カラーホワイトになります。◉ブランド:DISNEYディズニー◉状態:薄いシミが御座いますが着用時目立ちにくいです(写真8)多少の使用感は御座いますが、まだまだ着用していただけます。◉表記サイズ:O(XL相当)◉実寸サイズ(平置き):cm肩幅：約36身幅：約56着丈：約106＊素人採寸のため多少の誤差はご了承ください。18-70
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