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大きいサイズ！PART2 BY JUNKO SHIMADAドットチュニック
商品番号 I58358777473
商品名

大きいサイズ！PART2 BY JUNKO SHIMADAドットチュニック
ブランド名 ジュンコシマダ
特別価格 税込 1,522 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きいサイズ！PART2BYJUNKOSHIMADAドットチュニックブラウスサイズ13着丈84ていど脇下身幅58ていど袖はシースルーです#ローラアシュレイ#大きいサイズ自由#ローズティアラ#エムズグレイシー#TOBECHIC#23区#untitled#クミキョク#レリアン#エフデ#自由区#大きいサイズ23区#高島屋#未使用#ボタニカル柄　#半袖#ワンピース#フラワー柄#花柄#膝丈#大きいサイズ#新品#高島屋インポート#クミキョク#大きいサイズチュニック#大きいサイズブラウス#大きいサイズ自由区#大きいサイズ23区#大きいサイズ百貨店#大人女子#セラビ#百貨店#L#LL#L#大きいサイズなどお好きな方に
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