岡本信彦　アクスタ　ノブジュー

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岡本信彦10thAnniversaryLivetourノブジューアクスタ B3つでのお値段です一度使用し、暗所にて保管しておりました。一度使用したものになります、神経質な方はご遠慮下さい。ぷちぷち＋防水対策にて発送いたします。※購入前にプロフ一読よろしくお願いいたしますまとめての方優先となります。即購入可能です。#kiramune#岡本信彦