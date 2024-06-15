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リザードンv sar psa10 gem mint
商品番号 O89582695409
商品名

リザードンv sar psa10 gem mint
ブランド名 Ospare
特別価格 税込 3,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

リザードンvsar　PSA10PSA鑑定済みの商品となります。カードの状態に関しましては、PSAの評価通りとさせていただきます。ケース及び中のカードに初期傷がついている場合がございますのであらかじめご了承ください。送付するのは画像の番号と同じ現物となります。(ケースから出して送る系の詐欺ではございませんのでご安心ください。)※以下検索ワードURカドまる白銀のランスはくばバドレックスこくばバドレックス漆黒のガイストカトレアデッキスリーブデッキシールドポケカポケモンカードポケモンgoミューツーミュウツーVsaロストアビスギラティナヤミラミbox箱キュワワーウッウ白熱のアルカナセレナふりそでVガードエネルギールチアチルタリスドーブルアローラロコンレシラムマギアナキルリアロトムSRインナーバトルvipウッウロボトレーニングコートダイケンキルカリオダークファンタズマヒナツヒスイゾロアークウォロエルレイドSARARダークライダークパッチネオラントげんえいへんげかがくへんかガスガラルマタドガスバトルリージョンかがやくvstarユニバースつるはしスターターvstarアルセウスドガースガラルマタドガスガラルファイヤーじゃえんのつばさヴァイスたいかののろいミノマダムリザードンザシアンvstarザマゼンタvstarロトムVstarvstarスペシャルセットスターバース海外CHRCSRピカチュウポケカブラッキーレックウザリーフィアサンダースブースターエーフィブラッキーシャワーズポケモンキハダSR再販Box箱シュリンク
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