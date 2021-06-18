コーチ　COACH シグネチャートートバッグ(黒)

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商品詳細
カラー···ブラック正規品1度使用した程度で、美品です。色は黒のキャンパス地、冠婚葬祭や普段使いにも使用出来、大きさも丁度よく便利に使えます。横約35×高さ約21×奥行き12cm内側にポケット3つ底にビスが付いており傷みにくいです。正規品、COACHの布の袋も付いています。#ブランドバック＃コーチバック#COACH#COACHバック#冠婚葬祭#百貨店
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