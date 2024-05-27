ご専用✨HERMES エンブロイダリー ツイリー 希少品 未使用タグ付き ...

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商品詳細
今期のみの限定、店頭に並ばない大変希少なツイリーです。顧客のみ購入可能なスペシャルな品です。⚠️今回、2点のうち１つをお譲りしたいと思いますが、使用するつもりでタグを切り離しております。お送りするのは未使用品です。お安くご案内致しますので、ご承知の上お迎え下さい。今期のみ製作のスペシャルなツイリー、エンブロイダリー（カットワークレース使い）のため、定価も通常のものよりも若干高価になっています。私もこの夏、同じものをバッグのアクセントに使っています。清潔感があり、麻やコットン素材のお洋服にとてもよく合います。ツイリー自体もコットン素材で涼しげなため、襟元にお使いでも良さそう✨これからの季節に是非いかがでしょう。定価 37400円新品未使用タグ付き値下げ不可です。
http://narcologia.ru/goods/forthcoming735692.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion978978.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate92377.html
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