23区 Canclini生地 2WAYシャツ 大きいサイズ

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ご覧くださりありがとうございます【商品の説明】Canclini(カンクリーニ)社の生地を使用した上質シャツ素材です。細番手の糸を使用しているのでしなやかで自然な光沢があり、素材の表面感にそれが良く表れてます。綿100％で肌触りも抜群、爽やかで心地よいタッチが魅力です。ボタンの留め方でカシュクールにも出来る2WAYタイプで、お好みで着こなしを替えられるシャツです。定価18,700円ブランド名：23区商品名：2WAYシャツ素材：綿100%カラー：ホワイトサイズ：46身幅：54cm肩幅：40cm袖丈：56cm着丈：68cm平置き採寸です、多少の誤差はご容赦願います。【商品の状態】使用状況：1〜2回着用しておりますが、襟汚れなどなく、目立つダメージはございませんので、まだ十分着用していただけるコンディションです。【注意事項】◆出品時に検品をしておりますが、僅かな傷や汚れ等見落とす場合がございます。何卒ご理解いただき、ご了承ください。◆サイズ感はブランド、製造国、年代により異なります。表記サイズはあくまでも目安として、必ず上記実寸でのご判断をお願い致します。不明点はご質問ください。#A27023070543.387