ウッディウッドペッカー シャツ

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カラー···ブルー袖丈···半袖季節感···夏季サイズ９号40年くらい前の物です。母が若い頃に着ていたシャツをもらい、私自身は１度のみ着用しました。目立った汚れ、破れありませんが襟にやや黄ばみがあります。わかりずらいですが写真でご確認ください。ウッディウッドペッカー柄がとてもレトロで可愛いです。お気に入りでしたが、サイズが合わなくなり出品致します。