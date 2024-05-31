ウッディウッドペッカー シャツ

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商品詳細
カラー···ブルー袖丈···半袖季節感···夏季サイズ９号40年くらい前の物です。母が若い頃に着ていたシャツをもらい、私自身は１度のみ着用しました。目立った汚れ、破れありませんが襟にやや黄ばみがあります。わかりずらいですが写真でご確認ください。ウッディウッドペッカー柄がとてもレトロで可愛いです。お気に入りでしたが、サイズが合わなくなり出品致します。
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