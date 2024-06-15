アルタス フルート A907E 【美品】頭部管 Ag958 Ｅメカ付き

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ご覧いただき、ありがとうございます。『A907』は、伝統と革新の元で確立されたアルタスの設計思想で製造されたフルートで、上位機種にも劣らない上質なサウンドや表現力を実現したモデルです。頭部管は、スターリングシルバーより純度の高い、Ag958ブルタニアシルバーを使って、より豊かで密度の濃いサウンドが実現されています。また、この楽器の足部管は、上位モデル同様の装飾リングも装着されており、ルックスも上位モデルと変わりない点も魅力です。※同じモデルでも装飾リングのない楽器もあります。【仕様】・頭部管：銀製Ag858（ブルタニアシルバー）製・管体,キィシステム：洋白製銀メッキ仕上げ・キィ仕様：オフセット/カバードキィ・トーンホール仕様：ドゥローントーンホール・足部管仕様：C足部管・その他：Eメカニズム搭載、ステンレスバネ採用【状態】使用頻度が少なく、とてもきれいな楽器で美品といえます。経年変化・使用感は少なく状態状態も良いので、気持ちよくお使いいただけると思います。管体は小キズ、磨きキズ程度で綺麗なコンディションです。ハードケースは少しキズがありますが、きれいな状態です。音出し問題なく、上から下まで良く鳴っています。太く芯のある良い音色で、気持ちよく演奏いただけると思います。印象には個人差もありますので、写真を確認いただき、ご検討ください。また調整など個人による好みもあると思いますので、到着後気になる点がありましたら、ご購入者さまにて対応をお願いします。よろしくお願いいたします。種類...フルート