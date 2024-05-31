アンテイラー ピンク スネークプリント シアーシャツ レディース M ほぼ新品

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ご覧いただきありがとうございます。ロサンゼルスで購入したアンテイラーのシアーシャツブラウス、パステルピンクのサテントリムが最高に可愛いです。淡いスネークプリントのトレンドのシアーシャツは、合わせるボトムスを選ばないので、一枚でかなりオシャレにみえます。Zara好きな方にも！なかなか日本では見かけないデザインですので、ファッションにこだわりのある方にもおすすめです。オフィスで一日着用のみ。テーラードジャケットの下に合わせるとクールフェミニンな雰囲気になります。日本サイズMサイズ程度。※海外国アパレルは国産と比べて縫製などが雑な場合がございます。海外育ちのわたしはそれも愛すべきポイントと考えております。#レディース#シャツ#ブラウス#シアー#プリント#Mサイズ#海外ブランド#美品テイスト・シーン···キレイめ、オフィスカジュアル、大人可愛い、カジュアル