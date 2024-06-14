ブラウス オシャレ 切り替 夏コーデ☆ゆったり 体型カバー フロントボタン 半袖

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます＾＾☆その他多数出品しておりますので、ご覧下さいませ♪☆まとめ売り割引あります♪☆フォロー様、リピーター様割引ございます。フォローして頂ければ100円お値引きさせて頂きます。✨送料無料♪✨匿名配送♫購入前に連絡お願いします♪┈┈┈┈┈┈┈❁❁❁┈┈┈┈┈┈┈┈［商品説明］◯使用感／商品は新品未使用です♪◯カラー／ブラック、レッド、イエロー◯サイズ／(cm):【L】着丈:68バスト:118袖丈:28肩幅:45【XL】着丈:69バスト:124袖丈:29肩幅:46【2XL】着丈:70バスト:130袖丈:30肩幅:47┈┈┈┈┈┈┈❁❁❁┈┈┈┈┈┈┈┈購入前に下記の内容をご確認の上ご購入をお願い致します。▶発送についてご購入後一週間前後（最長10日）にご発送致します。▶色とサイズについて※色合いは、撮影環境やモニター環境により若干異なる場合あります。※素人採寸のため、1〜3cmの誤差がありますのでご理解ください。▶その他※検品しておりますが、海外製品の為、 多少のほつれやキズ、汚れなどが付着してる場合があります。 ご了承くださいませ。※一つひとつ丁寧な検品を心がけておりますが、素人検品の為、見落としてしまう事もございます。※まとめてご購入いただいた場合、一点あたり200円引きとなります。✨他にも素敵なお洋服を多数仕入れていますので、是非ご覧ください(^-^)
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