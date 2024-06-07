【美品】コットンボイルギャザーブラウス　ボリュームスリーブ

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定価 9,350円発売時期 2023年03月コンディション使用感が少ない、または気にならないアイテムです♪あくまで素人検品のため中古品にご理解のある方にお願いたします。たたみジワご了承下さいませm(__)mコットンボイルギャザーブラウス他にも綺麗でおしゃれなお洋服出品中です。のぞいてみて下さい(^^)#flowerのクローゼット#アイテムズアーバンリサーチ#アーバンリサーチドアーズ#アーバンリサーチサニーレーベル#アーバンリサーチロッソ#センスオブプレイス#UNITEDARROWSユナイテッドアローズ#SHIPSシップス#SHIPSany#グリーンレーベルリラクシング#イエナ#ジャーナルスタンダード#ジャーナルスタンダードレリューム#ユナイテッドアローズ#ナチュラルビューティーベーシック#ビームス#ビームスハート#ロペピクニック#グローバルワーク#ニコアンド#コーエン#ユニクロ#ZARA#h\u0026m#アメリカンホリック#ルノンキュール#gu#coca#uvカット#ブラウス#ワンピース#プルオーバーコットンボイルコットンボイルギャザーワンピースボイルギャザーフレンチスリーブワンピースリネン混ウエストタックワンピースコットンギャザーワンピースバンドカラーシャツワンピースインド綿ウエストギャザーワンピーステイスト・シーン···キレイめテイスト・シーン···大人可愛いテイスト・シーン···大人可愛い、カジュアル色···グリーン袖丈···長袖柄・デザイン···無地/ワンポイント素材···コットン(綿)