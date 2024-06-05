レクサス＊トートバッグ＊LEXUS

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商品詳細
レクサスのトートバッグです。シルバーのラメがキラキラしており、とっても素敵なお品物です。高さ28㎝横幅37㎝マチ13.5㎝※素人採寸のため、若干の誤差はご了承ください。目立った汚れや傷等はありませんが、写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。神経質な方はご遠慮ください。不明点は、コメントをお願いします。
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