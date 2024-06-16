✨Gカード・箱付き✨ シャネル バニティバッグ ココマーク ブラック ラムスキン

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✨全品クリーニング、レザー保湿メンテンナンス✨◆商品紹介◆シャネルから、人気の縦型ハンドバッグ“バニティ”です！収納力もありコスメポーチとしてもお使いいただけます♪シンプルながらも上品で高級感に溢れ、ファスナープルのココマークがさりげないブランドアピール✨どんなファッションにも合わせやすいオススメの逸品です♪◆コンディション◆・外側ファスナー開閉スムーズ大きく目立つ傷や汚れはありません・内側付け根部分亀裂がありますが使用に問題はありませんシリアルシール周りが剥がれていますが、数字はしっかり見えます◆商品詳細◆・ブランド：CHANEL・商品名：バニティ・カラー：ブラック・素材：ラムスキン・サイズ：約縦17cm×横15cm×幅12cm・収納：内ポケット・シリアルナンバー：1341324（シール有）・参考定価：200,000円・購入元：古物市場エコリング・付属品：ギャランティカード、ショップシール、箱◆古物商許可証：631102100069◆◆匿名で即日配送させていただきます◆◆お願い◆細心の注意を払って出品させて頂いておりますが、「中古品」というお品になりますのでご理解いただけますと幸いです。ご不明な点などはしっかりと返信させて頂きますので、何でもお聞きくださいませ。◆保管◆・通気性の良い場所で1点ずつ大切に保管しています・ペット、喫煙者は同居しておりません◆返金保証◆万が一正規品でないなどの不具合があった場合には、返品・返金対応させて頂きますのでご安心ください。\"