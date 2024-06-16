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ジャンポールゴルチエ　サイバー　玉虫　トートバッグ　ハンドバッグ
商品番号 J59634702371
商品名

ジャンポールゴルチエ　サイバー　玉虫　トートバッグ　ハンドバッグ
ブランド名 ジャンポールゴルチエ
特別価格 税込 7,050 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂き、ありがとうございます。【商品詳細】JeanPaulGaultier（ジャンポールゴルチエ）玉虫　サイバー　ハンドバッグ　トートバッグブランドリユースショップ購入、（AACD加盟店）鑑定済みの正規品です。【サイズ】縦26㎝　横38㎝　マチ10㎝素人採寸の為、多少の誤差はご了承下さい。【素材】PVC【カラー】玉虫色系【商品の状態】角スレや持ち手の痛みなど多少の使用感はありますが特に目立った汚れ等は見当たりません。比較的綺麗でまだまだお使い頂けます。【注】◆中古品\u0026自宅保管品ですので完璧を求める方や神経質な方ご遠慮ください。◆お使いの端末によって商品の色が若干違って見える場合があります。気になった方はコメントなどでお気軽にお声掛けください(^-^)◆他のサイトなどでも出品しておりますので商品を突然削除する場合がございます。◆素人検品の為、稀に見落としなどがある可能性もございますので中古品とご理解いただける方のご購入をよろしくお願い致します。
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